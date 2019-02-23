"Покорители стихий". Минобороны выпустило открытки к 23 февраля

Изображения кораблей, самолётов, ракет по стилистике напоминают советские плакаты.

Министерство обороны России поздравило защитников Отечества с праздником серией открыток. Они опубликованы на страницах ведомства в соцсетях.

Special for you, dear followers, on the Russian #DefendersDay! Witty and life-affirming, touching and encouraging – all this is about our exclusive online #postcards with such different, original and uncommon inscriptions. Collect them all! #Holidays https://t.co/3uyu3SI5H1 pic.twitter.com/v4PLdZiZRt — Минобороны России (@mod_russia) February 22, 2019

В "Фейсбуке", "ВКонтакте", "Твиттере" и "Одноклассниках" коллекцию можно скачать в высоком разрешении. В ближайшее время её разместят также на официальном сайте Минобороны.

Среди подписей на открытках — "ВМФ: бесплатные морские круизы", "Ракетные войска — любая цель близка!", "Десант не Минздрав — предупреждать не будет!", "Безлимит без роуминга. Тариф "Армейский" — на фото военного с рацией в руках.