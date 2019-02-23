"Покорители стихий". Минобороны выпустило открытки к 23 февраля

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"Покорители стихий". Минобороны выпустило открытки к 23 февраля

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Фото: © Facebook/Минобороны России

 

Изображения кораблей, самолётов, ракет по стилистике напоминают советские плакаты.

Министерство обороны России поздравило защитников Отечества с праздником серией открыток. Они опубликованы на страницах ведомства в соцсетях.

В "Фейсбуке", "ВКонтакте", "Твиттере" и "Одноклассниках" коллекцию можно скачать в высоком разрешении. В ближайшее время её разместят также на официальном сайте Минобороны.

Среди подписей на открытках — "ВМФ: бесплатные морские круизы", "Ракетные войска — любая цель близка!", "Десант не Минздрав — предупреждать не будет!", "Безлимит без роуминга. Тариф "Армейский" — на фото военного с рацией в руках.

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