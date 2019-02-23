Арестованный в США россиянин Лисов признал вину в хакерской атаке

Обвиняемому грозило до 35 лет тюрьмы, теперь речь идёт всего о пяти годах максимум. Кроме того, есть шансы, что его приговорят к тому сроку, который он уже провёл за решёткой.

Арестованный в США россиянин Станислав Лисов признал себя виновным в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. Об этом Лайфу сообщил его адвокат Аркадий Бух.

По словам юриста, теперь его подзащитному грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Заявление о признании вины стало кульминацией длительных переговоров с офисом прокурора Южного округа Нью-Йорка.

Бух напомнил, что Лисову грозило до 35 лет лишения свободы. До выдачи в США мужчина провёл более года в тюрьме в Барселоне в ожидании экстрадиции.

Более года понадобилось на обсуждение сделки о признании вины в США. Адвокат отметил, что теперь предстоит длительный процесс — вынесение приговора.

Маловероятно, но возможно, что Лисова приговорят к сроку, который он уже провёл в заключении.

Как ранее писал Лайф, россиянина задержали в 2017 году в Барселоне. Позже Испания выдала его США. Лисова обвинили в похищении почти одного миллиона долларов и попытке провести другие махинации на сумму свыше четырёх миллионов долларов.