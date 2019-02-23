Арестованный в США россиянин Лисов признал вину в хакерской атаке

Арестованный в США россиянин Станислав Лисов признал себя виновным в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. Об этом Лайфу сообщил его адвокат Аркадий Бух.
По словам юриста, теперь его подзащитному грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Заявление о признании вины стало кульминацией длительных переговоров с офисом прокурора Южного округа Нью-Йорка.
Бух напомнил, что Лисову грозило до 35 лет лишения свободы. До выдачи в США мужчина провёл более года в тюрьме в Барселоне в ожидании экстрадиции.
Более года понадобилось на обсуждение сделки о признании вины в США. Адвокат отметил, что теперь предстоит длительный процесс — вынесение приговора.
Маловероятно, но возможно, что Лисова приговорят к сроку, который он уже провёл в заключении.
Как ранее писал Лайф, россиянина задержали в 2017 году в Барселоне. Позже Испания выдала его США. Лисова обвинили в похищении почти одного миллиона долларов и попытке провести другие махинации на сумму свыше четырёх миллионов долларов.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени