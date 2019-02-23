Додон заявил, что не получал письмо с угрозами покушения

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не получал письмо с информацией о готовящемся на него покушении.

— Я попросил сотрудников проверить всю почту, поступившую в адрес администрации президента, такого письма не было. В настоящее время Служба государственной охраны занимается расследованием по этому поводу, — рассказал президент в эфире передачи RTR Moldova.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось анонимное письмо на имя Додона с сообщением о предстоящем покушении. В послании неизвестный сообщил, что лидер правящей партии Молдавии Владимир Плахотнюк якобы готовит убийство президента республики сразу после выборов.