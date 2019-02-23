Порошенко заявил, что для разговора с Россией нужна сила и санкции

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Порошенко заявил, что для разговора с Россией нужна сила и санкции

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Пётр Порошенко. Фото: © Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Пётр Порошенко в интервью Fox News заявил, что с Россией можно разговаривать "только с позиции силы". Так он ответил на вопрос, стоит ли американскому лидеру вести переговоры с Москвой.

Порошенко добавил, что контакты с Россией дадут результат в случае сильной позиции "глобальной коалиции", а также сохранения санкций.

Украинский лидер также призвал усилить присутствие кораблей НАТО в Чёрном море. По его мнению, это станет "фактором стабилизации".

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