Порошенко заявил, что для разговора с Россией нужна сила и санкции

Президент Украины Пётр Порошенко в интервью Fox News заявил, что с Россией можно разговаривать "только с позиции силы". Так он ответил на вопрос, стоит ли американскому лидеру вести переговоры с Москвой.

Порошенко добавил, что контакты с Россией дадут результат в случае сильной позиции "глобальной коалиции", а также сохранения санкций.

Украинский лидер также призвал усилить присутствие кораблей НАТО в Чёрном море. По его мнению, это станет "фактором стабилизации".