Стало известно рабочее название нового фильма о Джеймсе Бонде

Ленту озаглавят в честь суперзлодея из произведения Яна Флеминга — автора романов об агенте 007.

Двадцать пятый фильм бондианы получил рабочее название Shatterhand, пишет The Guardian. Сообщается, оно упомянуто в новостной рассылке издания Production Weekly, посвящённого киноиндустрии.

Shatterhand — это псевдоним одного из персонажей истории, Эрнста Ставро Блофельда, героя, придуманного писателем Яном Флемингом.

Отмечается, что начало съёмок намечено на 6 апреля 2019 года, а премьера, по планам, состоится 8 апреля 2020 года.

Как ранее писал Лайф, главными претендентами на роль Джеймса Бонда в новой картине считают актёров Джастина Хартли, Тома Хиддлстона и Ричарда Мэддена.

Сценарий фильма решили переписать. За это взялся Скотт Бёрнс, он ранее работал над лентами "Изгой-Один: Звёздные войны. Истории", "Двенадцать друзей Оушена" и "Бегущий по лезвию 2049".