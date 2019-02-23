В Совфеде считают, что США могли завербовать Гуайдо 10 лет назад в Сербии

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны и которого поддерживают США, мог быть завербован американскими спецслужбами на территории Сербии десять лет назад. Об этом ТАСС заявил зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

— По данным нашей комиссии, полученным официально в рамках наших заседаний, выясняется, что господин Гуайдо, скорее всего, был завербован американцами ровно десять лет назад на территории Сербии, когда проходил здесь стажировку, — отметил сенатор.

Напомним, что с середины января в Венесуэле продолжаются протесты против законного президента страны Николаса Мадуро. 23 января лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны, первыми его поддержали власти США.

О том, что Гуайдо мог быть завербован Вашингтоном ещё десять лет назад, ранее заявлял и посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.