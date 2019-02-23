Корабль для космического туризма испытали на высоте 89 км — видео

Компания Virgin Galactic провела испытательный запуск корабля с тремя членами экипажа. Фото аппарата на фоне Земли с подписью "SpaceShipTwo в естественных для него условиях", а также видео с запуска опубликованы в твиттере компании.

SpaceShipTwo's rocket motor burn from today's space flight 🚀 pic.twitter.com/SC4hJSt33Z — Virgin Galactic (@virgingalactic) February 22, 2019

По данным портала Space.com, самолёт-носитель WhiteKnighTwo поднялся с аэродрома в калифорнийской пустыне Мохаве. При достижении необходимой высоты был включён двигатель суборбитального корабля. Судно поднялось на высоту 89,9 километра. На его борту находились двое пилотов и руководитель группы подготовки персонала.

Hello, Earth 🌎. Footage from the boom of SpaceShipTwo pic.twitter.com/i6jdsjrRRB — Virgin Galactic (@virgingalactic) February 22, 2019

Напомним, корабль SpaceShipTwo был разработан исключительно для космического туризма. Состоявшийся запуск стал для судна вторым. В декабре 2018 года корабль уже преодолевал "космическую высоту", поднявшись на 82,7 километра.