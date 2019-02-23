Швейцарского военного оштрафовали на €39 тысяч за борьбу с ИГИЛ

Бывшего сержанта Вооружённых сил Швейцарии Жана Козара наказали за участие в боевых действиях в Сирии без разрешения своего правительства. Об этом пишет Tribune de Geneve.
Сообщается, что военный самовольно отправился в арабскую страну и присоединился к "Сирийскому военному совету". Эта организация защищает местных христиан от террористов ИГИЛ*.
Козар заявил, что не мог пройти мимо страданий мирных людей, которых преследуют боевики.
Тем не менее прокурор подчеркнул, что участие сержанта в иностранной вооружённой группировке подрывает нейтралитет Швейцарии. Кроме того, добровольная служба в иностранной армии, по законам страны, — уголовное преступление.
Военнослужащему назначили штраф в размере 45 тысяч швейцарских франков (39 тысяч евро). Эту сумму ему предстоит выплатить в течение трёх лет после вступления приговора в силу.
*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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