Швейцарского военного оштрафовали на €39 тысяч за борьбу с ИГИЛ

Сержант сражался в Сирии на стороне христианской вооружённой милиции, которая защищала местных жителей от боевиков.

Бывшего сержанта Вооружённых сил Швейцарии Жана Козара наказали за участие в боевых действиях в Сирии без разрешения своего правительства. Об этом пишет Tribune de Geneve.

Сообщается, что военный самовольно отправился в арабскую страну и присоединился к "Сирийскому военному совету". Эта организация защищает местных христиан от террористов ИГИЛ*.

Козар заявил, что не мог пройти мимо страданий мирных людей, которых преследуют боевики.

Тем не менее прокурор подчеркнул, что участие сержанта в иностранной вооружённой группировке подрывает нейтралитет Швейцарии. Кроме того, добровольная служба в иностранной армии, по законам страны, — уголовное преступление.

Военнослужащему назначили штраф в размере 45 тысяч швейцарских франков (39 тысяч евро). Эту сумму ему предстоит выплатить в течение трёх лет после вступления приговора в силу.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.