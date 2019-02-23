Дом наркобарона Пабло Эскобара снесли в Колумбии — видео

На его месте власти планируют воздвигнуть мемориал в память о жертвах наркомафии.

Дом, где вместе с семьёй жил знаменитый колумбийский наркобарон Пабло Эскобар, снесли, пишет "Франс Пресс". Здание, известное под названием "Монако", уничтожили с помощью контролируемого взрыва.

Несколько десятков дет оно простояло в фешенебельном районе Эль-Побладо на востоке города Медельин. Эскобар жил там до 1988 года и уехал после покушения за пять лет до своей смерти.

Authorities demolish the home of former drug-trafficking kingpin #PabloEscobar in #Colombia's Medellin pic.twitter.com/j9poCsPLjF — Press TV (@PressTV) February 23, 2019

В этом доме работал музей, где хранили личные вещи и фотографии наркобарона. Им заведовал его старший брат Роберто Эскобар Гавирия. В сентябре 2018 года музей закрыли как "посвящённый пропаганде образа жизни одного из самых мрачных бандитов, который причинил наибольший вред городу".

Теперь на его месте хотят установить мемориальный комплекс в память о жертвах наркомафии.

Пабло Эскобар был одним из крупнейших воротил наркобизнеса в истории и одним из богатейших людей планеты. В историю вошёл как жестокий преступник.

В 70-е и 80-е годы его уважали бедняки, потому что он строил для них бесплатные дома, которые называли "кварталами Пабло Эскобара", а также возводил стадионы и прокладывал дороги. Его убили в перестрелке с полицией в 1993 году.