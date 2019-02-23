Трамп не собирается обсуждать с Ким Чен Ыном вывод военных из Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп не собирается обсуждать вывод американских военных из Южной Кореи во время грядущей встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном. Слова американского лидера приводит агентство Reuters.

Напомним, вторая по счёту встреча лидеров состоится 27–28 февраля во вьетнамской столице. Помощник Ким Чен Ына уже прибыл в Ханой для подготовки встречи. По данным СМИ, Трамп и Ким Чен Ын смогут переговорить один на один.

Первый саммит лидеров прошёл 12 июня 2018 года в Сингапуре.