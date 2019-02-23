Депутат сообщил, что индейцы захватили генерала Нацгвардии Венесуэлы

Группа индейцев народности пемон в Венесуэле захватила в плен генерала Национальной гвардии Хосе Мигеля Монтойю.
Ранее венесуэльские военные обстреляли пемонов, которые попытались помешать проезду к бразильской границе, убив двоих и ранив 14 человек.
— Индейцы удерживают генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал нападением, — написал в "Твиттере" депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Америке де Грациа.
Напомним, ранее оппозиция Венесуэлы заявила о желании провезти на территорию страны гуманитарную помощь через бразильскую границу. В ответ на это президент Боливарианской Республики Николас Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией, поскольку посчитал, что гуманитарные грузы — лишь прикрытие для вторжения в страну.
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