Депутат сообщил, что индейцы захватили генерала Нацгвардии Венесуэлы

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Депутат сообщил, что индейцы захватили генерала Нацгвардии Венесуэлы

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Фото: © Pixabay

Группа индейцев народности пемон в Венесуэле захватила в плен генерала Национальной гвардии Хосе Мигеля Монтойю.

Ранее венесуэльские военные обстреляли пемонов, которые попытались помешать проезду к бразильской границе, убив двоих и ранив 14 человек.

— Индейцы удерживают генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал нападением, — написал в "Твиттере" депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Америке де Грациа.

Напомним, ранее оппозиция Венесуэлы заявила о желании провезти на территорию страны гуманитарную помощь через бразильскую границу. В ответ на это президент Боливарианской Республики Николас Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией, поскольку посчитал, что гуманитарные грузы — лишь прикрытие для вторжения в страну.

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