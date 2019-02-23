Трамп назвал имя нового кандидата на должность постпреда при ООН

В качестве претендентов на эту должность ранее называли в том числе Хизер Нойерт и Иванку Трамп.

Дональд Трамп выдвинул на должность постоянного представителя США при ООН Келли Найт Крафт, которая до этого была послом в Канаде. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

— Келли проделала большую работу, представляя нашу нацию, и у меня нет сомнений, что под её руководством страна будет представлена на высочайшем уровне, — написал президент США.

Как сообщал Лайф, Трамп назвал Крафт вероятным кандидатом на этот пост ещё в октябре 2018 года. В декабре же он сообщил о выдвижении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт, однако недавно она отказалась от борьбы за новую должность.

Келли Найт Крафт — сторонница Республиканской партии. Она была членом официальной делегации США на 61-й Генеральной Ассамблее ООН, а также советником постпреда США в ООН.

До этого должность постпреда занимала Никки Хейли. В октябре 2018 года она подала в отставку, объяснив это тем, что "сделала всё, что могла".