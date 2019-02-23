"Выгнать всех, что ли?" Кличко ответил на требование забрать "русский" монастырь

Мэр Киева Виталий Кличко призвал не вмешиваться в церковные дела на Украине. Такое заявление он сделал, отвечая на просьбу местной жительницы изъять у УПЦ монастырь в столичном Голосеевском парке. Видео диалога было опубликовано в сообществе "Свобода слова" в "Фейсбуке".

— Я наполовину русский, у меня мама русская. Так что? Мы сейчас будем выгонять всех россиян, румын или кого-то ещё? Есть разные монастыри, есть церковь, вера, не нужно туда лезть, — сказал Кличко.

Он также отметил, что не имеет никакого значения, "русский монастырь или украинский".

Напомним, в декабре в Незалежной была образована так называемая Православная церковь Украины, её предстоятелем был выбран митрополит Епифаний. 6 января Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". После этого раскольники по всей стране начали захватывать храмы канонической УПЦ Московского патриархата.