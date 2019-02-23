Трамп наложит вето на резолюцию об отмене режима ЧП на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит вето на резолюцию, отменяющую режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Резолюция запрещает американскому лидеру брать средства на строительство стены. Отмечается, что голосование по документу состоится 26 февраля, а затем в течение 18 дней её рассмотрит сенат.

Напомним, режим ЧП был введён президентом США 15 февраля. Позже советник Белого дома по вопросам внутренней политики Стивен Миллер заявил, что Трамп может воспользоваться правом вето, чтобы помешать конгрессу отменить его распоряжение.