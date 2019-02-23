Запуск "Союза" со спутниками OneWeb запланирован в ночь на 28 февраля

Изначально старт был запланирован на 26 января, однако его перенесли из-за инцидента с пуском ракеты "Союз-2.1б".

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутниками OneWeb с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован в ночь на 28 февраля. Об этом сообщил представитель "Роскосмоса".

— Запуск ракеты "Союз-СТ" со спутниками OneWeb из Куру планируется выполнить 28 февраля в 00:37 мск, — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что запуск изначально был запланирован на 26 февраля, однако старт пришлось отложить — глава компании OneWeb Грег Уайлер заявил о необходимости изучить данные о нештатной ситуации при запуске ракеты "Союз-2.1б" со спутником EgyptSat-A.

Напомним, аппараты OneWeb будут запущены на орбиту, чтобы обеспечить всё население Земли спутниковым интернетом.