Лучшим фильмом на французском фестивале "Сезар" назвали драму "Опекунство"

Жюри отметило оригинальный сценарий картины и монтаж, а сыгравшая в драме актриса получила награду за лучшую женскую роль.

Ленту французского режиссёра Ксавье Леграна "Опекунство" объявили лучшим фильмом по версии кинофестиваля "Сезар". Церемония награждения прошла в Париже, её транслировал Canal+.

По сюжету драмы женщина при разводе пытается отстоять своё право воспитывать сына. Её сыграла Леа Дрюкер, племянница известного французского телеведущего Мишеля Дрюкера. Актрису наградили за лучшую женскую роль.

Кроме того, Легран, который выступил и как сценарист, отмечен жюри как автор лучшего оригинального сценария. Ещё одну награду вручили создателям фильма за лучший монтаж.

На сцену во время церемонии поднялся американский актёр Роберт Рэдфорд. Ему вручили почётную премию кинофестиваля. 82-летний артист вспомнил, как в молодости приехал во Францию изучать искусство.

Напомним, среди известнейших фильмов с участием Редфорда — "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид" 1969 года, "Какими мы были" 1973 года, "Великий Гэтсби" 1974 года, "Вся президентская рать" 1976 года.