Помпео рассказал, на смену власти в каких странах нацелены США

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон нацелен на смену власти не только в Венесуэле, оппозиционного лидера которой они поддерживают, но и в Никарагуа и на Кубе. Он назвал власти этих государств "недемократическими режимами".

— Да, администрация президента Трампа делает и продолжит делать это (противодействовать "недемократическим режимам") не только в Венесуэле, но также в Никарагуа и на Кубе, — цитирует ТАСС слова Помпео. — Мы признаём, что эти правительства ведут себя жестоко по отношению к собственному народу.

Он предположил, что граждане этих стран понимают, что оказались под "игом авторитаризма" и будут бороться для достижения "лучшего политического решения". В свою очередь американцы, по словам Помпео, эти народы поддержат.

Напомним, что с середины января в Боливарианской республике продолжаются протесты против законного лидера Николаса Мадуро. 23 января глава оппозиции и председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны, первыми его поддержали власти США.

Ранее посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса заявлял, что Гуайдо мог быть завербован Вашингтоном ещё десять лет назад.