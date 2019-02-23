Президент Судана ввёл в стране режим ЧП

Президент Судана Омар аль-Башир ввёл в стране режим чрезвычайного положения. Речь лидера транслировал телеканал "Аль-Арабия".

— По всей стране объявляется режим чрезвычайного положения сроком на один год, — заявил Башир.

Президент также сообщил, что распускает правительство национального согласия и местные правительства в штатах республики. По данным агентства Reuters, свои посты сохранили только министры иностранных дел, обороны и юстиции.

Кроме того, Башир назначил нового премьер-министра, однако его имя пока неизвестно.

Напомним, протестные акции в Судане продолжаются с декабря 2018 года из-за роста цен на топливо, хлеб и ряд других товаров.