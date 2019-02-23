Пушков — об "украинских" художниках: Для Порошенко это все, кто ночевал в Одессе

Сенатор иронично ответил на высказывание лидера Незалежной, который назвал основоположника супрематизма "великим художником украинского авангарда".

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал сказанное президентом Украины Петром Порошенко о художнике Казимире Малевиче.

— Для Порошенко любой известный деятель искусств, который родился в Киеве или переночевал в Одессе, — "великий украинский" художник или писатель, — написал сенатор в Twitter.

Как ранее писал Лайф, украинский лидер причислил Малевича к своим соотечественникам. В Интернете на это ответили всевозможными насмешками, также высказывание украинского лидера прокомментировал внучатый племянник и биограф художника.