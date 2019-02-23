Военный самолёт США провёл разведку над территорией России

Американский военный самолёт совершил полёт над территорией России в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщил портал PlaneRadar .
— Наблюдательный самолёт ВВС США Boeing OC-135B в зоне действия приёмника г. Чита, — говорится в сообщении.
Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году участниками ОБСЕ. Он предусматривает наблюдательные полёты над территориями других стран-участниц с целью сбора информации о военной деятельности этих государств.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени