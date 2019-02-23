Военный самолёт США провёл разведку над территорией России

Читайте также

Военный самолёт США провёл разведку над территорией России

125

Фото: © Flickr/Dmitry Terekhov

Американский военный самолёт совершил полёт над территорией России в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщил портал PlaneRadar .

— Наблюдательный самолёт ВВС США Boeing OC-135B в зоне действия приёмника г. Чита, — говорится в сообщении.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году участниками ОБСЕ. Он предусматривает наблюдательные полёты над территориями других стран-участниц с целью сбора информации о военной деятельности этих государств.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×