Шакира записала видеообращение ради Венесуэлы

Артистка назвала ситуацию в Боливарианской Республике одним из тяжелейших кризисов в истории страны и Латинской Америки в целом.

Певица Шакира, колумбийка по происхождению, записала видеообращение в поддержку народа Венесуэлы. Она призвала власти страны "открыть границы и пропустить гуманитарную помощь".

— Нельзя позволить, чтобы политические интересы отдельных лиц были выше базовых потребностей народа. Только общими усилиями мы можем победить этот гуманитарный кризис и восстановить демократию в Венесуэле, –– заявила Шакира на испанском языке.

I want to add my support for this initiative that aims to help the people of Venezuela, who are suffering one of the worst crises in their history. Shakhttps://t.co/phtYlIHbjT@VenezuelaAid #AidVenezuela #AyudaVenezuela #VenezuelaAidLive pic.twitter.com/zdOtFqmOXz — Shakira (@shakira) 22 февраля 2019 г.

Напомним, что в Венесуэле с начала года продолжаются масштабные протесты. 23 января лидер оппозиции и председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Первыми его поддержали власти США. Также среди противников легитимного главы государства Николаса Мадуро оказался ряд стран Запада и Латинской Америки, в том числе Колумбия.

Оппозиция Венесуэлы заявила о желании провезти на территорию страны гуманитарную помощь через бразильскую границу. В ответ на это президент Боливарианской Республики Николас Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией, поскольку посчитал, что гуманитарные грузы — лишь прикрытие для вторжения в страну.