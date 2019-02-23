"Абсурд". В США опровергли планы передать Венесуэле оружие под видом гумпомощи

В Госдепе заверили, что везут всего лишь продукты и лекарства для страдающих жителей латиноамериканской страны.

В Госдепартаменте США ответили на обвинения в том, что Штаты собираются привезти оружие для венесуэльской оппозиции.

— Любые заявления, что эти грузы представляют собой что-либо иное, чем гуманитарную помощь, просто абсурдны, — заявил в интервью РИА "Новости" представитель ведомства.

Он отметил, что речь идёт о грузах для венесуэльцев, "которые борются с жестоким недостатком пищи и медикаментов".

Как ранее писал Лайф, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что США намерены доставить в Венесуэлу в том числе крупнокалиберные пулемёты, гранатомёты и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Причём закупить всё это, по её словам, планируется в одной из стран Восточной Европы. Она намекнула на "украинский след" и назвала конкретную организацию, которая, по данным МИД, будет участвовать в поставках.

Напомним, в Венесуэле идёт борьба между легитимной властью в лице президента Николаса Мадуро и оппозицией во главе с Хуаном Гуайдо, который объявил себя временным главой государства и даже приступил к изданию собственных указов.