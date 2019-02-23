Паре американцев, посадившей на цепь 12 своих детей, грозит пожизненное

Родители 13 детей — Дэвид и Луис Тёрпин из Калифорнии — признались в том, что пытали 12 из них. Об этом сообщает NBC.

По информации телеканала, муж и жена держали на цепи своих отпрысков — в возрасте от двух до 29 лет, морили их голодом и избивали. Доставалось от супругов всем, за исключением самого младшего.

Отмечается, что пара не будет участвовать в судебном слушании из-за досудебного соглашения со следствием. Им грозит пожизненное заключение с возможностью освободиться досрочно после 25 лет тюрьмы.

Напомним, о родителях-садистах стало известно в январе прошлого года, когда их 17-летняя дочь смогла убежать из дома и позвонить в полицию. Всё это время Тёрпины отказывались признать свою вину.