СМИ: Ким Чен Ын на встрече с Помпео говорил о "ядерном оружии в сумках детей"

Экс-сотрудник ЦРУ раскрыл детали беседы госсекретаря США с лидером КНДР о денуклеаризации.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в апреле 2018 года заявил, что собирается провести ядерное разоружение ради будущего своих детей. Об этом рассказал экс-глава центра ЦРУ по вопросам Корейского полуострова Эндрю Ким.

По его словам, во время встречи с лидером КНДР госсекретарь США Майк Помпео спросил, действительно ли северокорейский лидер собирается провести денуклеаризацию.

— Председатель сказал: "Вы знаете, я отец и муж, у меня есть дети, я не хочу, чтобы мои дети носили ядерное оружие в сумке, чтобы прожить свою жизнь", — поделился Ким.

Как писал Лайф, весной 2018 года Помпео встречался с Ким Чен Ыном, ещё будучи главой ЦРУ. 12 июня северокорейский лидер и президент США Дональд Трамп впервые встретились и подписали документ о денуклеаризации Корейского полуострова.