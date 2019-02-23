Власти Венесуэлы закрыли три моста на границе с Колумбией

Власти Венесуэлы заявили о решении временно закрыть три моста на границе с Колумбией из-за "серьёзных и незаконных угроз", предпринимаемых правительством этой страны в отношении Боливарианской Республики.

— Было принято решение о временном полном закрытии мостов имени Симона Боливара, Сантандера и моста Уньон, — написала в "Твиттере" вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Напомним, ранее оппозиция Венесуэлы, чей лидер сам объявил себя временным президентом, сообщила о желании провезти на территорию страны гуманитарную помощь. Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро считает, что гуманитарные грузы — лишь прикрытие для вторжения в страну, поэтому ранее он уже объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией.