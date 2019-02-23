"Только с Россией". В бундестаге озвучили взгляды на безопасное будущее Европы

По мнению депутата германского парламента, нынешняя политика США приближает мир к гонке вооружений.

В европейских странах неправильно понимают опасность новой гонки вооружений, заявил депутат бундестага Юрген Триттин в своей статье на страницах Frankfurter Rundschau.

По мнению парламентария, нельзя видеть угрозу только со стороны России. Он напомнил, что США последовательно выходят из договоров, от которых зависит будущее всего мира: сначала из соглашения по климату, потом договор с ЮНЕСКО, а теперь ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).

Депутат также посетовал на "токсичную смесь" действий главы Белого дома Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Он заявил, что Вашингтон ведёт политику, которая угрожает безопасности Европы, и противостоять этому можно только путём улучшения отношений с Москвой.

— Безопасность в Европе возможна только с Россией, — подчеркнул Триттин.

Как ранее писал Лайф, в Европе недовольны объявленным выводом американских войск из Сирии, потому что таким образом Вашингтон снимает с себя ответственность за ситуацию в арабской стране.