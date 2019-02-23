Расклеивавший объявления для спасения матери школьник получил медаль

Подросток получил награду на одной церемонии с сотрудниками МЧС, отличившимися при исполнении служебного долга.

В Волгограде вручили медаль школьнику, который расклеивал по городу душераздирающие объявления с просьбами о помощи для заболевшей матери. Благодаря его усилиям женщине бесплатно сделали операцию.

— Мальчика наградили медалью "За спасение жизни". Присутствовавшие на церемонии родители школьника получили благодарность за достойное воспитание сына, — цитирует ТАСС сообщение ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Награда вручена от Всероссийской общественной организации "Российский союз спасателей".

Напомним, в августе Ваня расклеил рукописные объявления с просьбой спасти его маму, перенёсшую инсульт. На призыв отреагировали горожане, а затем и пользователи Сети. Женщину прооперировали за счёт больницы. Ей установили стент, который позволит аневризме в головном мозге рассосаться.