В Китае запретили требовать у женщин тест на беременность при трудоустройстве

Работодатели в Китае больше не смогут требовать у женщин тест на беременность и спрашивать о семейном положении при устройстве на работу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно новому закону, в объявлениях о найме теперь нельзя будет указывать ограничения по половому признаку, а на собеседованиях — спрашивать о семье и наличии детей и заставлять проходить тест на беременность.

Такие меры были приняты с целью исключить дискриминацию и создать более комфортные условия для представительниц прекрасного пола, устраивающихся на работу.

Отмечается, что нарушители будут оштрафованы на сумму от 10 тысяч (примерно 100 тысяч рублей) до 50 тысяч юаней.