Подмигнул незнакомке. Шотландца будут судить за поведение в баре

Житель Шотландии предстанет перед судом за то, что подмигивал в баре незнакомой девушке. Об этом пишет Daily Mail. Сообщается, что так неудачно он посидел в заведении Dexy's Bar в городе Данди на восточном побережье страны.
По данным издания, 36-летний посетитель решил познакомиться с девушкой и начал с того, что несколько раз ей подмигнул. Затем он сделал ей непристойное предложение, что закончилось скандалом.
Мужчину попросили уйти, но он остался в баре и занялся другой красоткой, причём на этот раз перешёл прямо к делу: попытался её поцеловать.
Теперь все эти подробности изучают в суде. Пока охотника за девушками освободили под залог. В мае его ждёт следующее заседание. Какое наказание ему грозит, не сообщается.
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