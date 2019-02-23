В Приморье сообщили о нападении тигра на человека

Сотрудники охотнадзора и полиции разбираются в обстоятельствах и выясняют причины такого поведения хищника.

Житель Приморья госпитализирован после нападения на него амурского тигра. Врачи диагностировали у мужчины обширные укушенные раны головы, лица и верхних конечностей. Об этом сообщили в центре "Амурский тигр".

Отмечается, что инцидент произошёл ещё 16 февраля в Красноармейском районе Приморского края. Пострадавший заявил, что был в тайге, когда на него неожиданно набросился хищник, при этом он сам и люди, доставившие его в больницу, не раскрывают подробностей и ограничиваются общими фразами.

Директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев заявил, что в первую очередь нужно выяснить, не ранен ли тигр после встречи с человеком, так как пострадавший хищник представляет большую опасность для людей и в таком случае его нужно срочно отловить.

— В данном случае, по той информации, что удалось собрать, у тигра нет серьёзных ранений. Случаи столкновения тигра с человеком всегда стоит рассматривать с разных сторон. Либо хищник напал на человека по независящим от пострадавшего причинам, либо пострадавший сам стал виновником конфликта. Мы знаем, что тигр просто так на человека не нападает, поэтому во избежание односторонних нападок на тигра, хочу сказать, что человек в лесу находился не на прогулке, — отметил он.