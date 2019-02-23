Порошенко снова пожаловался, что не может дозвониться Путину

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе интервью для телеканала Fox News пожаловался на то, что российский лидер Владимир Путин не ответил на его телефонный звонок.

Порошенко сказал, что в "последний раз" он предпринимал попытку поговорить с российским коллегой после инцидента в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года, когда три украинских корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны.

— И я просто позвонил ему и сказал: "Что происходит?" Он не ответил (на звонок), — сказал президент Украины.

Ранее президент России Владимир Путин уже объяснял, что он не принимает звонки от Петра Порошенко, так как не желает участвовать в предвыборной кампании главы Незалежной.