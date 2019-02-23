Холод отступает. Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 февраля

Сегодня в первой половине дня погоду в Москве и области определит морозный гребень антициклона, однако позже в регион придёт тёплый атмосферный фронт североатлантического циклона и морозы начнут ослабевать. Об этом сообщают специалисты центра погоды "Фобос".

По данным синоптиков, 23 февраля в столице будет переменная облачность, вечером возможен небольшой снег.

Днём температура воздуха в Москве составит –3...–5 градусов, в области — –2...–7 градусов по Цельсию. Атмосферное давление опустится до 754 мм рт. ст.