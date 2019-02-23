Нацгвардия Венесуэлы применила слезоточивый газ около бразильской границы

Национальная гвардия Венесуэлы применила слезоточивый газ против индейцев народности пемон недалеко от границы с Бразилией. Об этом сообщает газета El National.

Отмечается, что столкновения происходят в городе Санта-Элена-де-Уайрен. Местные жители пытаются помешать военным пройти к бразильской границе, которая находится в 15 километрах от города.

Напомним, ранее стало известно, что нацгвардия открыла огонь по представителям народности пемон в районе Сан-Франсиско-де-Юруани. В результате двое мирных жителей были убиты, ещё 14 пострадали. В ответ индейцы взяли в заложники генерала Хосе Мигеля Монтойю, который руководил атакой.