Лоза поддержал претенденток на Евровидение от Украины после их слов о Крыме

Музыкант Юрий Лоза поддержал претенденток на Евровидение — 2019 от Украины Анны и Марии Опанасюк после их слов о принадлежности Крыма. Об этом сообщает ФАН.

— Артисток спросили — они ответили, в общем-то, правильно. Я всегда говорил одно и то же: нельзя рассматривать Крым как наш и наш — он тех людей, которые там живут, — сказал он.

По словам Лозы, в Крыму состоялся референдум и жители полуострова приняли решение.

Как сообщалось ранее, певицы Анна и Мария Опанасюк, которые являлись фаворитками полуфинала украинского отбора на Евровидение в этом году, пришли на телеканал ATR, заявили, что Украина потеряла Крым, и признались, что поддерживают акцию "Бессмертный полк". В эфир дозвонились телезрители, которые раскритиковали и обматерили девушке за их слова.

Крым вошёл в состав России после референдума, который прошёл в марте 2014 года. Большинство жителей высказались за воссоединение с РФ.