Весной 2014 года ополчение, по сути, взяло на себя роль народной милиции, благодаря чему удалось стабилизировать обстановку в Крыму.

Командир народного ополчения, созданного во время "крымской весны" в 2014 году, а ныне депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет рассказал новые подробности событий, которые в конечном итоге привели к воссоединению полуострова с Россией.

Шеремет рассказал, что ополчение было создано спонтанно 23 февраля 2014 года — к этому моменту в Киеве произошёл госпереворот и крымчане стали объединяться для защиты своего дома. По его словам, "фундамент" сил самообороны "был заложен" во время митинга возле крымского парламента. В дальнейшем такие подразделения появились по всему полуострову. Существовал отдельный женский батальон, чьей задачей было обеспечить питание и оказывать медицинскую помощь.

Основной задачей ополчения было не допустить провокаций. По словам Шеремета, было "пресечено много попыток терактов". Также ополченцы встречали "поезд дружбы" из Киева с украинскими радикалами. Однако последние "повыпригивали где-то на границе" и поезд пришёл пустым. Он отметил, что украинские националисты везли на полуостров оружие и боеприпасы, а силы самообороны не пропускали их в Крым.

— Их автомобили были битком набиты коктейлями Молотова, холодным и огнестрельным оружием. Всё это изымалось, а радикалов живыми и здоровыми выдворяли за пределы полуострова, — рассказал он в интервью РИА "Новости".

Несмотря на то что ополчение фактически взяло на себя роль "народной милиции", а люди были настроены защищать свой дом до конца, командиры подразделений прятали свои семьи, потому что "никто не знал, чем всё это может закончиться". Шеремет добавил, что Крым был готов к глубокой обороне — у берегов полуострова кружили корабли НАТО, а Киев направил в регион несколько самолётов с десантниками. Однако они не смогли приземлиться "ни в Евпатории, ни в Симферополе" — ополченцы выкатывали на взлётные полосы бочки с соляркой и поджигали.

— Крым стоял на тончайшей грани и ушёл от страданий и несправедливости, которые сегодня поглотили Украину. Спасибо "вежливым людям", которые давали нам стимул, уверенность и поддержку, а также президенту России Владимиру Путину, который не оставил крымчан в трудный период, — резюмировал он.

Крым стал регионом России в результате референдума в 2014 году. На нём около 97% жителей республики и 96% севастопольцев проголосовали за возвращение территории в состав РФ.