Пять станций красной ветки московского метро возобновили работу раньше срока

С сегодняшнего дня также отменены все ограничения проезда транспорта, которые были введены в районах этих станций.

Пять станций Сокольнической линии Московского метрополитена возобновили свою работу на два дня раньше срока. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

— Сегодня утром возобновили работу пять станций Сокольнической линии метро: "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского", которые были закрыты для пассажиров с 16 февраля, — говорится в сообщении.

С 23 февраля также отменены все ограничения проезда транспорта, которые были введены в районах указанных станций.

Как сообщалось ранее, участок красной ветки был закрыт для строительства Большой кольцевой линии. Ожидалось, что станции будут закрыты до 24 февраля включительно. На время строительных работ для пассажиров работали компенсационные автобусы КМ, которые следовали от "Черкизовской" до "Комсомольской".

БКЛ — самая протяжённая линия московского метро. Она соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от кольцевой линии. На Большой кольцевой линии будет 31 станция. Строительство, как отмечали ранее власти Москвы, будет завершено к 2021 году.