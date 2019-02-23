Сотрудники Microsoft призвали руководство отказаться от контракта с Пентагоном

Работники обеспокоены тем, что продукцию корпорации планируется применять в военных целях.

Ряд сотрудников компании Microsoft призвал руководство корпорации отказаться от контракта с Пентагоном на производство особой модели очков дополненной реальности HoloLens для нужд ведомства. Об этом сообщает Bloomberg.

Военный контракт на 2,5 тысячи гарнитур компания получила в ноябре 2018 года. Американские власти отмечали, что намерены использовать устройства как во время тренировок, так и на поле боя. В Вашингтоне считают, что дополненная реальность повысит "летальность, мобильность и осведомлённость о ситуации".

В письме, под которым свои подписи поставили 50 сотрудников, говорится, что они обеспокоены тем, что продукцию Microsoft планируется применять в военных целях.

— Мы всегда ценим комментарии сотрудников и предоставляем множество возможностей, чтобы они были услышаны, — сказал один из представителей, комментируя письмо сотрудников.