Эксперты назвали соотношение числа мужчин и женщин в России

В 2017 году данная пропорция сравнялась только в возрастной группе от 30 до 34 лет.

В 2018 году в России на 1000 мужчин в среднем приходилось 1156 женщин. Об этом сообщает RT со ссылкой данные Росстата.

Специалисты приводят данные по разным возрастным группам. Например, на 1000 мужчин до 34 лет приходится примерно 960 женщин. В возрастной группе 35—39 лет приходится 1027 женщин на 1000 мужчин. В возрастной группе от 70 лет наблюдает самый большой разрыв — 2377 женщин на 1000 мужчин.

В 2017 году пропорция количества мужчин и женщин в России сравнялась только в возрастной группе от 30 до 34 лет. Всего на начало 2018 года в стране проживало 78,7 млн женщин и 68,1 млн мужчин.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что женщин до 30 лет меньше, чем мужчин не из-за демографической ямы 1990-х годов.

— Это скорее имеет отношение к генетике, просто мальчиков рождалось больше, чем девочек, — сказал он.

Эксперт отметил, что в России есть существенная демографическая проблема: женщины в среднем живут на десять лет больше мужчин. По его мнению, это связано с тем, что мужчины чаще подвержены травмоопасным ситуациям и не уделяют достаточного внимания своему здоровью.