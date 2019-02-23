"Ляпяют" языком". Сердючка ответила на критику украинского отбора на Евровидение

В целом артистка поддержала претенденток от Украины, но её смутил визуальный ряд певиц Анны и Марии Опанасюк.

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, отреагировал на критику участниц украинского отбора на "Евровидение-2019". Об этом сообщает украинское издание "Факты".

— Знаете, в нашей стране надо иметь "панцирь", чтобы не реагировать на всякие глупости. Народ ведь часто просто хочет "поляпать" языком, — заявила певица.

Сердючка также выразила мнение, что если участниц дуэта разбудить среди ночи, то они без ошибок смогут исполнить свою композицию. При этом артистку смутил визуальный ряд Анны и Марии Опанасюк.

Как сообщалось ранее, певицы Анна и Мария Опанасюк, которые являлись фаворитками полуфинала украинского отбора на Евровидение в этом году, в эфире телеканала ATR заявили, что Украина потеряла Крым, и признались, что поддерживают акцию "Бессмертный полк". В эфир дозвонились телезрители, которые раскритиковали и обматерили девушек за их слова.