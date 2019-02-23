В России утвердили график выдачи жилищных сертификатов в 2019 году

Договоры могут получить военные, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы, и граждане, пострадавшие от радиационных аварий.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил график выдачи жилищных сертификатов в 2019 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

— В 2019 году планируется выдать 7 тысяч 151 государственный жилищный сертификат категориям граждан, установленным федеральным законодательством, — говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, договоры могут получить военные, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы, и граждане, пострадавшие в ЧП, связанных с радиационным излучением. Помимо этого жильё полагается выезжающим из районов Крайнего Севера и вынужденным переселенцам, в том числе с территории комплекса "Байконур".

Распределение сертификатов входит в программу "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".