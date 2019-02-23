"А СМС пробовал?" В Сети высмеяли Порошенко, который не может дозвониться Путину

Некоторые пользователи предложили украинскому президенту аккуратнее высказываться в адрес России и её лидера, если хочет, чтобы с ним продолжали диалог.

Пользователи социальных сетей высмеяли украинского лидера Петра Порошенко, который пожаловался, что не может дозвониться до президента России Владимира Путина. Юзеры, в частности, предложили главе украинского государства написать российскому коллеге СМС-сообщение.

А СМС пробовал? пишет Александр Тимофеев во "ВКонтакте".

— Он, наверное, звонил с игрушечного телефона, — шутит Глеб Потапенко во "ВКонтакте".

Плачет девочка в автомате... иронизирует @OlegBratashov в "Твиттере".

Другие пользователи Сети предложили Порошенко аккуратнее высказываться в адрес России и её лидера, если хочет, чтобы с ним продолжали диалог.

— Так отзываться о собеседнике и рассчитывать на разговор? Идиот и наглец! — заявил @TsedilinMikhail.

— Путин с пустым местом не разговаривает! — отметил @GrebSG.

Ранее Порошенко заявил, что в "последний раз" он предпринимал попытку поговорить с российским коллегой после инцидента в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года, когда три украинских корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны.