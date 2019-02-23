Московских водителей призвали быть осторожнее из-за гололёда

Московских автолюбителей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за образовавшегося гололёда. Соответствующее сообщение столичный Дептранс написал в своём "твиттере".
Доброе утро! На улице -13 С, но ясно. В течение дня потеплеет до -4 С, ожидается небольшой снег. Сейчас на улице очень скользко! Будьте осторожны! #транспорт— Московский транспорт (@DtRoad) 23 февраля 2019 г.
Отмечается, что в течении дня температура воздуха поднимется до -4, возможен небольшой снег.
— Сейчас на улице очень скользко! Будьте осторожны! — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что сегодня в Москве ожидается небольшое потепление, днём в столице будет переменная облачность.
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