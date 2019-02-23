Московских водителей призвали быть осторожнее из-за гололёда

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Московских водителей призвали быть осторожнее из-за гололёда

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Московских автолюбителей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за образовавшегося гололёда. Соответствующее сообщение столичный Дептранс написал в своём "твиттере".

Отмечается, что в течении дня температура воздуха поднимется до -4, возможен небольшой снег.

— Сейчас на улице очень скользко! Будьте осторожны! — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что сегодня в Москве ожидается небольшое потепление, днём в столице будет переменная облачность.

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