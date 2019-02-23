Дворецкий заявил, что принц Уильям не одобрит вечеринку Меган Маркл

По мнению придворного, герцог Кембриджский не оценит расточительность жены принца Гарри.

60-летний дворецкий Букингемского дворца Пол Баррел заявил, что принц Уильям не одобрит вечеринку герцогини Суссекской Меган Маркл в Нью-Йорке по случаю скорого рождения её первенца. Об этом он рассказал в интервью газете The Sun.

— Я думаю, что принц Уильям будет возмущён расточительностью Меган, а также тем, что вечеринка в честь скорого рождения ребёнка была больше "звёздной", чем "королевской", — сказал Баррел.

По его словам, на проведение мероприятия ушло 384 тысячи фунтов стерлингов (более 501 тысячи долларов).

В прошлом году Пол Баррел дал совет беременной Меган Маркл держаться поближе к принцу Гарри и его бабушке Елизавете II.