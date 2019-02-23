Обвиняемый в краже картины Куинджи направлен на психиатрическую экспертизу

Следствие направило на психиатрическую экспертизу обвиняемого в краже картины "Ай-Петри. Крым" кисти российского художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи Дениса Чуприкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Специалистам предстоит дать оценку его действиям в момент совершения преступления, — говорится в сообщении.

Напомним, Чуприкову предъявлены обвинения по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершённое группой лиц по предварительному сговору или организованной группой". Следствие считает, что у него были сообщники.

Как сообщалось ранее, обвиняемый в похищении картины принёс извинения за свой поступок и признался, что мысль о краже пришла внезапно.