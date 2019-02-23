Эксперты выяснили, какой отдых предпочитают российские мужчины

Оказалось, что мужчины из России являются большими поклонниками экстремального времени препровождения.

Международный туристический метапоиск momondo.ru провёл опрос и узнал, какой отдых предпочитают российские мужчины.

У россиян самый высокий показатель интереса к экстремальному спорту — 39% мужчин планируют включить занятия им в программу своего отдыха. Самыми популярными направлениями оказались те, где мужчины могут заняться дайвингом и альпинизмом. Также востребованы горнолыжные курорты и йога-ретриты.

Отмечается, что 24% мужчин хотя бы раз занимались дайвингом на отдыхе, 23% — пробовали альпинизм, 15% — катались на горном велосипеде, 13% — прыгали с парашютом, 7% — занимались парапланеризмом. Наименее популярными экстремальными развлечениями оказались виндсерфинг, банджи-джампинг, кайтсерфинг и погружение с акулами.

При этом спортивные каникулы у российских мужчин занимают всего лишь четвёртое место — после отпуска на пляже, за городом и поездок по России.