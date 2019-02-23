Названы 10 самых продаваемых европейских автомобилей в России

Читайте также

Названы 10 самых продаваемых европейских автомобилей в России

6

Фото: © Flickr/Robert Basic

В лидерах списка оказались представители Германии, Франции и Чехии, относящиеся к бюджетному сегменту машин.

Эксперты аналитического портала "АВТОСТАТ" составили топ-10 самых продаваемых на российском рынке европейских автомобилей.

В прошлом году было реализовано около 447 тысяч таких автомобилей, а общая доля европейских иномарок составляет 27%.

На вершине списка оказался Volkswagen Polo. Следом за ним расположился кроссовер Renault Duster, а замкнул тройку Skoda Rapid. В топ-5 нашлось место Volkswagen Tiguan и Renault Sandero.

Десятку сильнейших замкнули ещё два представителя Renault — Logan и Kaptur, за ними следуют Skoda Octavia и Kodiaq, а также Mercedes Benz-GLC.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×