Россияне стали чаще покупать пену для бритья перед 23 Февраля

На втором месте по популярности оказалась мужская косметика после бритья — кремы и туалетная вода.

Продажи средств для бритья в России выросли в 1,7 раза за неделю до 23 Февраля — Дня защитника Отечества. Об этом свидетельствуют результаты исследования производителя онлайн-касс "Эвотор", подготовленного для РИА "Новости", сообщает агентство "Прайм".

Исследование проведено на основе сбора данных с десятков тысяч терминалов магазинов традиционной торговли. На втором месте по продажам оказалась мужская косметика после бритья, например кремы и туалетная вода. Рост реализации этих товаров составил 47%.

Дезодоранты стали продаваться на 25% чаще, причём основной всплеск пришёлся на Санкт-Петербург (на 54%), когда как в Москве продажи увеличились на 15%.

Продажи мужских рубашек по стране возросли на 36%, носков — на 25%, нижнего белья и футболок — на 24% и галстуков — на 43%.

Самым продаваемым продовольственным товаром стал алкоголь. Текила продавалась на 67% больше, шампанское — на 43%, ром — на 29%, виски — на 27%, коньяк — на 9%, водка — на 5%. В Москве самыми популярными напитками стали водка, виски, коньяк, джин и ром, а в Санкт-Петербурге — коньяк, сидр, бренди и джин.

Как ранее писал Лайф, эксперты назвали самые популярные гаджеты на 23 Февраля.