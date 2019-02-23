Брошенного в Лосином Острове ребёнка передадут под опеку после следствия

Сейчас мальчик находится в медицинском учреждении и с ним работают психологи. Мать же ребёнка арестована.

Брошенного матерью ребёнка в Лосином Острове могут передать под опеку только по завершении всех исследований и следственных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

По её словам, в настоящее время мальчик находится в медучреждении и с ним работают психологи.

Напомним, утром 18 февраля 33-летняя женщина заявила в полицию об исчезновении шестилетнего сына. Позднее он был найден невредимым автомобилистами на МКАД недалеко от Лосиного Острова. Женщина арестована, ей инкриминируют покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью.