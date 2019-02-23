В Москве подготовили экскурсионный маршрут к Дню защитника Отечества

Любознательная прогулка по местам, связанными с легендарными именами военных деятелей и космонавтов, может занять до трёх часов.

Новый экскурсионный маршрут, посвящённый Дню защитники Отечества, появился на портале "Узнай Москву". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

— Маршрут включает 14 остановок. Это знаковые монументы и здания, связанные с именами героев-фронтовиков, военных лётчиков, космонавтов, — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, прогулка может занять до трёх часов, а потому лучше одеваться теплее.

В ходе экскурсии туристы побывают на Аллее космонавтов на ВДНХ, бывшей даче А. Я. Перловой, где проходил лечение лётчик Алексей Маресьев после ранения. С полным описанием маршрута можно ознакомиться на портале проекта.