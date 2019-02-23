Геоглиф "Ленин" признали объектом культурного наследия

Еловая аллея в форме букв была высажена весной 1924 года учениками местной школы.

Геоглиф в форме надписи "Ленин" в Вытегорском районе Вологодской области признан объектом культурного наследия России. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Как отмечается, до 25 февраля 2020 года должна быть проведена историко-культурная госэкспертиза, чтобы обосновать включение геоглифа в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Еловая аллея в форме букв "ЛЕНИН" была высажена весной 1924 года учениками местной школы. Надпись хорошо различима с высоты, её видно даже на снимках со спутника.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в мавзолее тело Ленина предлагают заменить копией.